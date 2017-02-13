الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري لأول مرة منذ شهور

المواطن – الرياض

شهدت الأيام القليلة الماضية صعوداً للجنيه المصري مقابل الدولار بعد تراجع دام عدة أشهر؛ أجبر الحكومة المصرية على تحرير سعر الصرف في العام الماضي.

وتراجع الدولار عن حاجز الـ 18 جنيهاً للمرة الأولى قبل أيام بعد أن كان قد اقترب من الـ 20 جنيهاً.

وتراجع الدولار اليوم في البنوك الحكومية بنسب متفاوتة في حدود الـ 10 قروش مقارنة بسعر إقفال أمس ليسجل 17.60 جنيه فيما تشتري بنوك أخرى الدولار بأسعار أقل من ذلك كثيراً وصلت 17.1 جنيه في العديد منها.

وكان البنك المركزي المصري قد أُجبر على تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بشكل فاق كل التوقعات.