الدولة تزيّنت لضيفها “الكبير”.. هكذا وصف الإعلام الماليزي زيارة الملك

المواطن - واس

أبرزت وسائل الإعلام الماليزية الاهتمام الكبير الذي تحظى به الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لماليزيا، هذه الأيام، ووصفتها بأنها خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفي هذا الجانب، قالت صحيفة (ذي ستار): “إن هذه الزيارة من شأنها أن تعزز العلاقات بين البلدين، وخاصةً في مجال التجارة والصلات بين مواطني البلدين، خصوصًا وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يسير عامًا بعد عام بشكلٍ متصاعد حتى أضحت المملكة من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا، كما يعزز من جانب السياحة، حيث يزور ماليزيا سنويًا أكثر من 100 ألف سائح”.

ووصفت صحيفة “نيوستريتز تايمز” الماليزية الاستقبال الذي قوبل به خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله ماليزيا بالحافل والكبير، ويمثل الأهمية الكبرى للمملكة العربية السعودية لدى ماليزيا حكومةً وشعبًا.

وقالت: “لقد تزيّنت ماليزيا لضيفها الكبير، وتزيّنت طرقها وساحاتها بالأعلام لتعبر عن مدى الحب والتقدير الذي يكنّه الشعب الماليزي لخادم الحرمين الشريفين ولشعب المملكة الشقيق”.

وتوقعت الصحيفة أن تُثمر الزيارة عن تعزيز العلاقات في شتى المجالات، فالبلدان الشقيقان يتطلّعان إلى الكثير من أوجه التعاون البنّاء.