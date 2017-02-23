الدويش: العقوبة لن تطال النصر في قضية عوض خميس بشرط … !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الكاتب الرياضي والمحامي، محمد الدويش، أن نادي النصر لن يتعرض لأي عقوبة بعد توقيعه عقداً جديداً مع اللاعب عوض خميس، وذلك في حالة قيام عوض بتزويد إدارة العالمي بصورة من خطاب فسخ عقد قام بتوجيهه لإدارة نادي الهلال وإلى لجنة الاحتراف.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “إنْ كان عوض خميس قد زوّد إدارة النصر قبل توقيعها معه بصورة خطاب فسخ عقد وجّهه لإدارة الهلال وللجنة الاحتراف فإنّ النصر لن يعاقب!”.

وأضاف: “صح النوم الكل الآن عرفوا أنه فيه المادة (٣١) الخاصة بفسخ العقد بلا سبب مشروع … بحت أصواتنا ونحن نتكلم عن هذه المادة … وسط رياضي لايقرأ! “.

هذا وكان عوض خميس قد آثار الشارع الرياضي بعد قيامه بالتوقيع مع نادي الهلال مستغلاً دخوله الفترة الحرة من عقده مع العالمي، ثم عاد بعد ذلك وقرر توقيع عقد جديد مع إدارة النصر.