الذهب يرتفع لأعلى مستوى أمام تراجع الدولار

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الجمعة مع اتجاه الدولار صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعدما بدد وزير الخزانة الأمريكي الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترمب التضخم وهي توقعات عززت الدولار هذا العام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الخميس إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يخص السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس.

وتشير هذه التصريحات إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل فيما يخص خطة الإصلاح الضريبي الشامل التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته والتي راهن مستثمرون على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام. وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1256.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1257.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1257.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.25 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 18.32 دولار للأوقية.

وربحت الفضة نحو 1.5 في المئة منذ بداية الأسبوع متجهة صوب تحقيق تاسع مكسب أسبوعي على التوالي. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1017.55 دولار للأوقية بينما ربح البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 779.60 دولار للأوقية.