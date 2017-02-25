الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ مئة يوم

المواطن – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، وذلك بعدما بدد وزير الخزانة الأميركي الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب التضخم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الخميس، إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يخص السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس.

وتشير هذه التصريحات إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل فيما يخص خطة الإصلاح الضريبي الشامل التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته والتي راهن مستثمرون على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام.

وبحلول الساعة 19:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1256.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1260.10 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.55 في المئة إلى 1258.30 دولار للأوقية.