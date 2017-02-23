الرئيس الإندونيسي سيكرم سلمان الحزم بأعلى أوسمة الشرف

المواطن - الرياض

كشف رئيس مكتب الإعلام والصحافة التابع لأمانة الرئاسة الإندونيسية، بأي ماشودين، عن تفاصيل تخص الزيارة التاريخية المقرر أن يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جاكرتا وبالي خلال الفترة من 1 إلى 9 من شهر مارس المقبل.

ونقلت وكالة “آنتر نيوز”، الإندونيسية الإخبارية، اليوم الخميس، عن بأي ماشودين، قوله إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيكون في طليعة المستقبلين للملك سلمان والوفد المصاحب له، حيث سيمنح الرئيس الإندونيسي خادم الحرمين أعلى أوسمة الشرف بجمهورية إندونيسيا، لافتاً إلى أن الرئيس الإندونيسي ناقش مسألة زيارة الملك سلمان مع مجلس الوزراء خلال اجتماع قصير للمجلس.