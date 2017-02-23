الرئيس الصومالي يصل الرياض

المواطن – واس

وصل الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ـ الوزير المرافق ـ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير غير المقيم لدى الصومال محمد بن عبدالغني خياط، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية طاهر محمود جيلي، ومندوب عن المراسم الملكية.