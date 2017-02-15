الرباعية القاسية تمنع نجم برشلونة من الحضور إلى مصر !

المواطن ـ وكالات



أعلن المكتب الإعلامي لـ”برايم فارما” عن تأجيل زيارة النجم العالمي ليونيل ميسي إلى جمهورية مصر العربية لموعد قريب سيتم إعلانه في بيان صحفي اليوم الأربعاء، وذلك لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة، وأكد المكتب الإعلامي في بيانه تفهمه لالتزامات النجم “البرغوث” تجاه ناديه وجماهيره من عشاق نادي برشلونة حول العالم، مؤكداً أن ميسي يعد شريكاً أساسياً في حملة Tour n’Cure العالمية للعلاج من مرض فيروس “C”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاستعدادات الخاصة بالحفل، التي تم الانتهاء منها أمس توقفت مؤقتاً لحين تحديد الموعد الجديد، وتنتظر الشركة وكل شركائها زيارة ميسي لمصر قريباً جداً وسيتم الكشف عن موعدها وكل التفاصيل اليوم.

يذكر أن برشلونة تعرض لهزيمة كبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة، أمس الثلاثاء، على ملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.