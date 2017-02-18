الربيعان ردا”على خبر مغلوط بحق المرور : لانطالب بالإشادة ولكن نريد الانصاف

المواطن – الرياض

ابدت الإدارة العامة للمرور استغرابها من التقرير الذي نشرته احدى الصحف الالكترونية حول غياب المرور بالمنطقة الشرقية عن تسهيل حركة السير وحضور المواطنون للقيام بدورها .

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان : ما نشر مخالف للحقيقة ولا يعقل أن يتم إختزال جهود جهاز حكومي كامل في صورتين أو ثلاث صور التقطت في شارع واحد أو شارعين بمدينة بحجم الدمام ، خلال موجة الأمطار الغزيرة والمتواصلة التي أوقفت الحركة المرورية في الكثير من المواقع وهذا أمر خارج عن الإرادة.

واضاف ” لابد أن يعي الجميع أن جهاز المرور يتفاعل مع جميع الملاحظات والبلاغات التي لاتدخل ضمن إختصاصاته مادام أنها تقع على الطرق والشوارع التي يشرف عليها مرورياً إضافة الى الأعمال المنوطة به ولذلك تم بشكل سريع نشر رجال المرور والدوريات الرسمية والسرية بشكل مكثف في المحاور والطرقات الرئيسيّة حيث ساهم ذلك في تسهيل حركة المرور رغم المعوقات التي واجهها العاملين في الميدان من إرتفاع منسوب المياة في الكثير من الشوارع حيث تم التعامل السريع مع حوادث المرور واسعاف العالقين بمياه الأمطار حيث اشارت الإحصائيات أنه تم تحرير ٢٢٨ سيارة علق قائديها بمجمعات المياه كما تم التفاعل مع جميع البلاغات الواردة لمركز القيادة والسيطرة وتمرير ما يخص الجهات ذات العلاقة مثل أمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر وكذلك وزارة النقل والأمانات وشركة الكهرباء حيث عملت تلك الجهات مع جهاز المرور بروح الفريق الواحد مستشعرين أهمية الموقف والذي لن يتم تجاوزه إلا بتوفيق الله ثم توحيد الجهود وهذا ماتم خلال ذلك الموقف “.

وقال ” نحن لا نطالب بالإشادة بما يقوم به رجال المرور لأنه واجبهم وكلهم فخر وإعتزاز بمايقدمونه لوطنهم ، ولكننا نريد الإنصاف فقط بعدم مصادرة تلك الجهود المبذولة أو التقليل منها “.

وطالب الربيعان بضرورة تحري المصداقية والمهنية الإعلامية بالتحقق من الجهة المعنية وفقاً للتعليمات الرسمية في هذا الخصوص.