الرياضة والنوم الجيد يمنحانك حياة زوجية سعيدة

المواطن – وكالات

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن ممارسة أي نوع من الرياضة مثل، المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، يجنب الأشخاص الكثير من المشاكل والمشاحنات داخل المنزل.

ووجد الباحثون الذين تتبعوا أنماط النوم والحركات الجسدية عند مجموعة من المشاركين، أن الأشخاص الذين مشوا أكثر من 10900 خطوة يومياً، كانوا أقل عرضة لخلق المشاكل مقارنة بالذين قطعوا أقل من 7 آلاف خطوة يومياً.

وأكد البروفيسور، شانون تايلور، من جامعة إدارة الأعمال في فلوريدا: “تُظهر الأبحاث أن الموظفين الذين يواجهون مشاكل وسوء معاملة في العمل، يعكسون هذا الواقع داخل منازلهم بتصرفات مماثلة، ويرجع السبب إلى شعورهم بالإرهاق عند التحكم بسلوكهم”.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي، إلى أن النوم الجيد وممارسة الرياضة من أهم طرق مواجهة السلوك السيئ والمشاكل داخل المنزل. وشارك في الدراسة مجموعة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال، وعددهم 118 طالباً.