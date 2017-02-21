“الزايدية وشجعة” بالأحساء بدون تيار.. والكهرباء لا مبالاة أو توضيح!

المواطن _ وليد الفهمي _ الأحساء

شكا عدد من أهالي هجرتي “الزايدية وشجعة” بجنوب محافظة الأحساء من انقطاع التيار الكهربائي مساء يوم الأحد الماضي.

وقال المواطن صالح المري في شكوى تلقتها “المواطن” إن حالهم لا يطاق بسبب الانقطاعات شبه اليومية للكهرباء دون أي مبالاة من الشركة أو توضيح.

وأضاف: تعودنا على الحال الذي لم نجد له حلاً أو تفسيراً، مؤكداً أن ما يحدث تسبب في اللجوء إلى الشموع بأكثر الأوقات.