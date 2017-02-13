“الزراعة” تدعو المهتمين بسرعة التسجيل في منتدى جدة الزراعي

المواطن - جدة

دشّن مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن ناصر الغامدي، صباح أمس، الموقع الإلكتروني لمنتدى جدة الزراعي الذي سيقام تحت رعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الشهر المقبل، بتاريخ ٨-٩ مارس ٢٠١٧، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

ودعت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهتمين بالقطاع الزراعي إلى سرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني عبر الرابط هنا، وذلك لحضور المنتدى الذي يستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ومخاطر الأمن الغذائي.

ويأتي المنتدى ضمن منظومة مشاريع الوزارة التي تهدف إلى التطوير من خلال بحث أبرز المحاور والمواضيع التي تشكّل تحديات للقطاعين العام والخاص، وتبرز أهميته من اهتمام الوزارة بفتح مجالات التواصل بما يلائم مع تطلّعات القطاع الخاص، إيمانًا بالدور الريادي الذي تحققه المنتديات في الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن ناصر الغامدي، أن المنتدى -الذي يستمر ليومين- سيناقش -من خلال 6 جلسات علمية وحوارية- عددًا من المحاور المتعلقة بالاستفادة الاقتصادية، والتدوير، والطاقة المتجددة، ومكافحة الأمراض والآفات التي تستهدف القطاع الزراعي.

وبيّن المهندس الغامدي أن المنتدى يهدف إلى معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتعريف المستثمرين والخبراء ببرنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة مستوى الأمن الغذائي، مع عرض مشاريع وتجارب ميدانية متميزة.

وأكدعلى اهتمام المنتدى بخلق فرص عمل للشباب والشابات السعوديين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، ومواكبة التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، مع الاستفادة الاقتصادية من منتجات التدوير والطاقة المتجددة.

ويذكر أن المنتدى يناقش الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي عبر 6 جلسات يرأسها مجموعة من المختصّين في الشأن الزراعي لمدة يومين، وهم: أستاذ أمراض الدواجن والمناعة بجامعة الملك سعود الدكتور سعود المفرج، ورئيس لجنة إعداد برامج ومقررات تخصص البيولوجيا البيئية الدكتور عباس الحارثي، وأستاذ قسم وقاية النبات بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سعد الحازمي، ومشرف كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله الحمدان، ورئيس مركز جوانا الاستشاري الدكتور إحسان علي بو حليقة، والمستشار الدكتور محمد الدربي.