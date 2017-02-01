الزعاق: تنفذ علينا الليلة موجة قطبية ذات عصف حاد لثلاثة أيام

المواطن – الرياض

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق من انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الليلة، وصولاً لدرجات متدنية جداً على الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه على “تويتر”: ستنفذ علينا الموجة القطبية الليلة محمولة عبر رياح شمالية إلى شمالية شرقية ذات عصف حاد لثلاثة أيام وستعمل على خفض معدلات الحرارة لدرجات دانية.

وتابع: “يستحسن لأصحاب المواشي والحلال الاستعداد لموجة البرد بتدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدات من القش وسعف النخيل والخيش حولها”.

وختم الزعاق بقوله: “لا أنصح بالتنزه خلال الأربعة أيام القادمة فدرجات الحرارة المحسوسة في العراء ستكون أخفض من المدن بكثير وحركة الريح الباردة ناهضة جدا”.W