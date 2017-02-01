الزعاق محذراً من التنزه: تراجع تدريجي في درجات الحرارة

المواطن- محمد الرحيمي

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بدءاً من الليلة يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك موجة قطبية الليلة محولة عبر رياح شمالية إلى شمالية شرقية ذات عصف حاد لمدة ثلاثة أيام.

وحذر الزعاق من التنزه في الأربعة أيام المقبلة بسبب انخفاض في درجات الحرارة المحسوسة في العراء، إذ ستكون أخفض من المدن، ونبه الزعاق أصحاب المواشي بتغطية مواشيهم بوضع مصدات من القش وعسف النخل.