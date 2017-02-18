الزهراني: الأهلي مع هؤلاء من “جرف لدحديره” !

المواطن ـ محمد سلام



قدم الناقد الرياضي علي الزهراني تهنئته إلى الجماهير النصراوية عقب مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، ضمن الجولة 19 من دوري جميل، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين دون رد، منتقدا إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي والمشرف العام على الكرة وجدي الطويل.

وقال الزهراني عقب نهاية اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مبروك للنصر فوز مستحق ، هاردلك للأهلي ، الأهلي مع المرزوقي ووجدي من جُرف لدحديره”.

هذا ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بانتظار مباراة الاتحاد والشباب مساء السبت بالرياض.