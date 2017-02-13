الزويهري وبترجي يبعثان برسائل إلى لاعبي الأهلي بعد تخطي القادسية

المواطن ـ محمد سلام

عقب تأهّل الفريق الأهلاوي إلى دور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على القادسية بنتيجة 3 ـ 1، ضمن دور الـ 16 من المسابقة، حرص رئيس الأهلي السابق مساعد الزويهري على توجيه التهنئة إلى لاعبي الفريق من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

وقال الزويهري عقب نهاية اللقاء: “أداء جميل داخل المستطيل الأخضر، ونتيجة مستحقة للنجوم الأبطال.. ألف مبروك لجماهير الكيان الغالي، والقادم أجمل بإذن الله”.

وعلّق نائب رئيس الأهلي السابق، عبد الله بترجي، على الفوز بقوله: “مبروك التأهّل المستحق، وهذا هو الطبيعي للأهلي، ولا ننسى حضور الأمير فيصل بهذا الوقت المهم، وأتمنى أن نكون قد استفدنا من الأخطاء السابقة”.