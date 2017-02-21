الزويهري يوجه رسالة لجماهير الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

أعرب رئيس النادي الأهلي السابق، مساعد الزويهري، عن سعادته البالغة بالفوز الثمين الذي حققه الملكي ضد ضيفه بونيودكور الأوزبكي، بثنائيةٍ نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017.

وقال الزويهري في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الحمد لله.. انتصار مهم للنجوم الأبطال، وبداية موفقة في المسيرة الآسيوية.. ألف مبروك للجماهير الغالية ولكل عشاق الكيان الأغلى”.

وتفوق فريق الأهلي على ضيفه الأوزبكي بثنائيةٍ سجّلها السوري عمر السومة والسعودي سلمان المؤشر، وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويحتل المركز الأول، ومن خلفه، فريق العين الإماراتي وفريق ذوب آهن الإيراني بنقطةٍ واحدة، فيما يأتي في المركز الأخير بونيودكور الأوزبكي.