السجن 20 عامًا لأمريكي أدار موقعًا إباحيًا للأطفال

المواطن – وكالات

قضت محكمة أمريكية بسجن مواطن أمريكي لمدة 20 عامًا بسبب إدارته لموقعٍ على الإنترنت، حيث تخصّص في تبادل صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وشغل المتهم “ديفيد لين براونينغ” منصب التحكم المركزي للموقع الإلكتروني “بلاي بن” الذي يظهر على الشبكة المظلمة في النت، فيما سيخضع لمراقبة طوال عمره بعد خروجه من السجن.

ويعد براونينغ ثاني شخص يعمل في موقع “بلاي بن” يحكم عليه بالسجن، إذ حُكم على إداري آخر بالسجن 20 عامًا في يناير الماضي.

ويذكر أن السلطات الأمريكية قد أغلقت الموقع في عام 2015 بعد أن وصل عدد المشتركين فيه لأكثر من 150 ألف مشترك.