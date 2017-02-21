السديس يدعو إلى تحويل مشروع “كيف نكون قدوة؟” لواقعٍ يطبق

المواطن - عبد العزيز الشهري - مكة المكرمة

أثنى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مشروع “كيف نكون قدوة؟” الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الذي يندرج تحت استراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان.

وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثالث للّجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي الذي أقيم، اليوم، في ديوان إمارة مكة المكرمة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: “لقد شرّف الله مكة المكرمة عن غيرها من مدن العالم باحتضانها قبلة المسلمين بيت الله الحرام التي يفد إليها الملايين في كل عام ومن أنحاء العالم للحج والعمرة والزيارة، الأمر الذي يستلزم أن نحسن التعامل معهم وفق ما جاءت به تلك القدوة الصالحة -نبي الأمة محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام)- فقد كان خلقه القرآن، وبُعث ليتمم مكارم الأخلاق التي تعد القدوة الحسنة في جميع ظروف الحياة وجوانبها، واستطاع (عليه الصلاة والسلام) أن يكون القائد الناجح للناس في السلم والحرب”.

وبيّن السديس أن مبادرة “كيف نكون قدوة؟” يجب أن تترجم ونلامس نتائجها على أرض الواقع، وفي رئاسة الحرمين الشريفين، أعددنا البرامج والفعاليات والدورات التدريبية التي من شأنها أن تزرع قيمة القدوة في التعامل مع قاصدي الحرمين الشريفين تكريسًا وتفعيلًا لهذه المبادرة الرائدة والجميلة، وذلك لخلق المبدأ القويم في نفوس جميع الموظفين كي يقدموا الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة، وذلك حسب توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله- الذين لا يدّخرون جهدًا في الاهتمام والعناية والرعاية بالحرمين الشريفين، جزاهم الله عنا خير الجزاء.

ودعا السديس الجميع إلى تحويل المشروع لواقعٍ يطبق، متمنيًا أن يكون فاتحة خير لمشروعات مجتمعية مباركة تكون هدفها بناء الإنسان المسلم المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله (عليه الصلاة والسلام)، وتعطي انطباعًا ومؤشرًا جيدًا عن المواطن السعودي أمام العالم أجمع.

ويذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تسلّم مؤخرًا ملف مشاركة رئاسة شؤون الحرمين في إطار تفعيل مشروع “كيف نكون قدوة؟”، حيث تضمّن الملف برامج وفعاليات تعتزم الرئاسة تطبيقها في الحرمين الشريفين ومرافق الرئاسة كافة، وكانت باكورة تفعيل المشروع إضافة أيقونة “كيف نكون قدوة؟” في بوابة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كخطوةٍ أولى ولبنة في بناء صورة مثالية للسعودي أمام العالم.