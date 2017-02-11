المواطن – المدينة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على ترشيح مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني رئيساً للجنة العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة أمس.

وأعرب السراني عن بالغ اعتزازه وعميق تقديره وامتنانه لأمير منطقة المدينة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان على ثقة سموه، مؤكداً حرصه وزملائه في اللجنة على تطوير كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبان السراني أن برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة يتم العمل عليه لاعتماده رسمياً في منظمة الصحة العالمية كأول مدينة سعودية تحصل على اللقب بشكل رسمي.

وأوضح أن اللجنة العليا للمدن الصحية تسعى إلى تحسين الوضع الصحي لسكان المنطقة، والتركيز على نشر الثقافة حول القضايا الصحية والبيئية والاجتماعية في إطار الجهود المبذولة في التنمية المستدامة.

وأكد السراني أهمية دور المدن الصحية بالمدينة المنورة في دعم وإنجاح البرامج الصحية الوقائية المعتمدة بنظرة شاملة لا تقتصر على الأمراض التي تصيب البشر وإنما أيضًا تلك الأخطار الناشئة من الحوادث في المنازل والشوارع والبيئة المحيطة بالمجتمع.