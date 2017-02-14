‫الخطوط السعودية : إدانة موظفين في قضية تزوير تذاكر “قديمة”.. وهذه التفاصيل‬

المواطن - الرياض

ردّت الخطوط السعودية على ما تم تداوله اليوم، الثلاثاء، في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأييد محكمة الاستئناف بالرياض للحكم الصادر بحق اثنين من الموظفين أُدينا في قضية تزوير تذاكر، حيث أوضح مصدر رسمي في الخطوط السعودية أن القضية تعود لعام 2008م، وهي قضية جنائية تم اكتشافها من قبل الإدارة المختصة بالخطوط السعودية، وتحديدًا الإدارة المالية.

وأضاف المصدر: “فور اكتشاف المخالفات، تمّت إحالتها إلى الشؤون القانونية بالمؤسسة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتم إجراء التحقيقات اللازمة وحصر المخالفات في هذه القضية، وعلى ضوء ذلك وبحكم الاختصاص في هذه القضايا، أحالت الخطوط السعودية كامل القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق (فرع حائل)، مع تزويدهم بكل المستندات الثبوتية التي مكّنت الهيئة من رفع الدعوى ضد الموظفين المتهمين بالتزوير، وتم قيد الدعوى في المحكمة الإدارية بالرياض عام 1430هـ، واستمرت مداولاتها 5 سنوات، ثم صُدر حكم الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية منتصف عام 1436هـ بإدانة اثنين من الموظفين بالتزوير”.

ولفت المصدر إلى أن الحكم النهائي في القضية صُدر من محكمة الاستئناف بالرياض، بتاريخ 22/1/1437هـ، أي قبل 15 شهرًا، وقضى بتأييد حكم الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بإدانة اثنين من الموظفين بجريمة التزوير.