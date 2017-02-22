السعوديون يستلمون راتب “الحوت” غدًا

المواطن - الرياض

يترقب السعوديون إيداع راتب شهر فبراير – برج الحوت – بالتحديد يوم 24 فبراير من الشهر الجاري، الموافق 27 من شهر جمادى الأولى، ولكن يتزامن هذا اليوم مع يوم الجمعة، لذا، سيقبض الموظفون راتبهم يوم غد، الخميس.

ويعتبر هذا الراتب هو الأول الذي سيتم استلامه لبرج الحوت، حيث أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن رواتب برج الحوت ستودع يوم الخميس القادم، وذلك لموافقة موعد إيداع الرواتب يوم الجمعة.

وقال حافظ، في تصريحات لـ “المواطن“، إن القاعدة العامة للرواتب تودع في الحسابات في موعدها، ولكن لو صادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة، فيتم إيداع الراتب في الذي قبله، يعني يوم الخميس، وإذا صادف يوم صرف الراتب السبت، فيودع اليوم الذي يليه، يوم الأحد.