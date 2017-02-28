السفير السعودي بجاكرتا: لا يمكننا زيادة حصة إندونيسيا من الحجاج

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكد أسامة بن محمد بن عبد الله الشعيبي، السفير السعودي في جاكرتا، أن زيادة الحصة الخاصة بإندونيسيا من الحجاج -في الوقت الحالي- تبدو أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك سعي كبير من جانب المملكة لإيجاد حل لطوابير الحجاج الطويلة في البلاد.

وأوضح السفير السعودي في جاكرتا -خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “Banjarmasin Post” الناطقة بالإندونيسية- أن جاكرتا –صاحبة العدد الأكبر من المسلمين في العالم- لا يمكن زيادة الحصة الخاصة بها من الحجاج، مرجعًا ذلك إلى أعمال التوسيع التي تقدم عليها المملكة في الحرم.

وأضاف الشعيبي أنه لا يمكن زيادة الكوتا المخصصة لإندونيسيا من الحجاج في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من سعي الرياض إلى حل مشكلة طوابير الحجاج في الدول العضو بمجلس التعاون الإسلامي.

وأرجع السفير السعودي في جاكرتا معايير تحديد الحصة المخصصة لكل دولة من الحجاج إلى نسبة المسلمين في البلدان الأعضاء بمجلس التعاون الإسلامي.

وكانت ماليزيا قد تناولت فكرة زيادة حصتها من الحجاج خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود، التي تأتي ضمن جولته الآسيوية، حيث يتوجّه بعدها إلى إندونيسيا، ثم إلى عددٍ من الدول الأخرى في القارة.