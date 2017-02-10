السفير الصيني: استقبالي بالنشيد الوطني يؤكد احترافية الدبلوماسية السعودية

المواطن- الرياض

قال السفير الصيني لدى المملكة لي هواشين إن استقباله بالنشيد الوطني لبلاده أثناء زيارته لجناح وزارة الخارجية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية31” يؤكد على احترافية وذكاء الدبلوماسية السعودية.

وعبّر السفير عن سعادته بمشاهدة جناح وزارة الخارجية، مؤكداً أن هناك تعاون كبير بين السفارة ووزارة الخارجية، مشيراً إلى أن جناح الخارجية عرّف الزوار بالأعمال الدبلوماسية وماذا تقوم عليه الصلة بين الحياة اليومية والدبلوماسية وماهي الخدمات التي تقدمها الخارجية.

وأوضح السفير بأنهم هم أيضاً في الخارجية الصينية يعرّفون الناس بالأعمال الدبلوماسية، ومعظم الناس يحترمون الاعمال الدبلوماسية ولكنهم لا يعرفون بالدقة ماهي الاعمال الدبلوماسية، وأكد على وجوب تقديم الخدمات للناس بما فيها موقع انترنت جيد ومعلومات وخدمات قنصلية .

وأثناء تجوله في أروقة الجناح وقف في ركن الوثائق متأملاً لصورة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وقال: رأيت صورة قيمة لجلالة الملك، وعرفت لأول مره أنه كان وزير خارجية.

وأشار السفير الصيني إلى أن الصين كانت ضيف الشرف لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في عام 2013م، الذي حضر فيه وزير الثقافة الصيني وكثير من الفرق الصينية والأساتذة والخبراء.

وأكد السفير بأن الشعب السعودي صاحب تراث وحضارة وهذه الأيام يقام في بكين عاصمة الصين، في مركز بكين بالضبط ” معرض روائع المملكة” وتشرفت بافتتاحها مع صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للتراث والثقافة، وأهنئ الشعب السعودي بهذا التراث العريق وارجوا ان تحافظوا عليه وتطورونه ايضاً.