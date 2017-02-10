السفير الهندي لدى السعودية : فتح المجال للشباب في جناح الخارجية بالجنادرية رائع

المواطن – الرياض

قال السفير الهندي لدى المملكة أحمد جاويد: إن جناح وزارة الخارجية في الجنادرية رائع وغني بالمعلومات، ويشرح التاريخ الدبلوماسي والسياسي للسعودية.

ووصف جاويد دعوة وزارة الخارجية للشباب الموهوبين في جناحها من الذين يؤدون الفن الإعلامي التقليدي والإلكتروني وكذلك مبدعين يستخدمون أدوات مختلفة للرسم مثل الزعفران بأنه “رائع ومميز”، منوهاً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة التي تخدم الشباب.

وقال السفير الهندي “شدني عرض الأنفوجرافيك التاريخي من معلومات ولحظات تاريخية مهمة وكافية تدل على دور السعودية الاستراتيجي في مختلف أنحاء العالم”.

ونوه السفير الهندي بالتكنولوجيا المستخدمة في جناح الخارجية قائلاً: “التكنولوجيا ظهرت هنا بشكل جيد وبمتناول الأيدي وهي تشير إلى تطور السعودية في هذا المجال وقطعها شوطاً كبير بهذا القطاع”، مضيفاً “المكان هنا مضياف ورائع وهذا ليس بالغريب على الشعب السعودي المعروف بالكرم والطيب “.

وفي نهاية جولته على الجناح شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وحكومة المملكة لاستضافتها 3 ملايين هندي، مؤكداً أن الكثير من الهنود يقيمون بالمملكة وتظهر العلاقات الجيدة بيننا وبين السعوديين، كما نطمح لتقوية هذه العلاقات.

الجدير بالذكر أن جناح وزارة الخارجية استضاف عدداً من السفراء والدبلوماسيون في “مجلس السفير” ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ٣١”، كما استعرضت الوزارة في جناحها ٤٠٠ وثيقة ومعاهدة تاريخية وأيضاً اتفاقيات دولية مع مختلف الدول العربية والأجنبية.