السوق السعودية على موعد مع 850 ألف طن فاكهة تركية

المواطن ـ الرياض

وقّع رجال أعمال سعوديون اتفاقات لتصدير أكثر من 850 ألف طن من الفواكه والخضراوات التركية إلى السوق السعودية.

وتشكل الاتفاقات، حصيلة زيارة الوفد السعودي إلى مدينة أنطاليا التركية، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع مجموعة مع المصدرين الأتراك، وزيارة مصانع وشركات الفواكه والخضراوات التركية، إذ أكّد رئيس لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة سحيم الغامدي أنَّ “حجم استيراد الفواكه والخضراوات التركية ارتفع مع بداية العام الجاري، بنسبة بلغت نحو 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأشار الغامدي إلى أن “ذلك يأتي بعد أن أثبتت الصادرات التركية في القطاع جودتها وأسعارها المناسبة في السوق السعودية”، مبرزًا أنَّ “التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، لاسيما السعوديين، أسهمت في ارتفاع حجم الصادرات التركية في القطاع إلى السوق السعودية بنسبة كبيرة”.

وأوضح أنَّ “زيارة الوفد السعودي العام الماضي إلى مدينة أنطاليا التركية، التي تشتهر بزرع الفواكه والخضراوات على مستوى الشرق الأوسط أثمرت بصفقات لاستيراد 550 ألف طن منها”، لافتًا إلى أنَّ “تنوع المنتجات في سوق الفواكه والخضراوات يحدث توازناً في الأسعار، كما يعطي المستهلك المزيد من الخيارات المتاحة”.