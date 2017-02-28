السومة يبعث برسالةٍ للأهلاوية.. وعسيري يهدي الفوز لهؤلاء!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه مهاجم النادي الأهلي عمر السومة تهنئته إلى جماهير فريقه عقب تحقيق الفوز على فريق ذوب آهن الإيراني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيد الراقي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

وقال السومة في تصريحاته: “الحمد لله على الفوز المهم والصعب الذي حققناه، الليلة، أمام ذوب آهن الإيراني، ومواصلة حصد الانتصارات بالبطولة الآسيوية.. زملائي كانوا في الموعد، وظفرنا بالأهم في نهاية المباراة”.

وتابع اللاعب: “أشكر الجماهير الأهلاوية، في شقيقتنا سلطنة عمان، على دعمها ومساندتها الكبيرة لنا منذ قدومنا لمسقط وطوال المباراة، وهدفي هو توفيق من الله، وجاء نظير تدريباتي مع مدربي على تلك الكرات بشكلٍ متكرر، وسعيد به لأنه أسعد جماهيرنا، ورفع رصيدنا النقطي إلى 6 نقاط”.

وأنهى قائلًا: “فريقنا قوي، وكبير، وجاهز بصورةٍ كاملة بدنيًا وفنيًا في أي مباراة، ولم نعُد للدفاع في الثاني بالرغم من نقصنا العددي بعد طرد زميلنا بنهاية الشوط الأول، وواصلنا حضورنا الجيد داخل الميدان من جميع النواحي، ونفّذنا تعليمات مدرّبنا على أكمل وجه، ولعبنا على المرتدات بشكلٍ مميز، وطلب منا المدرّب محاولة الحصول على الركلات الثابتة أمام مناطق الخصم، وحصلنا على ذلك، ونجحت في تنفيذ إحداها بالمرمى الإيراني، وفي النهاية، الجمهور الأهلاوي كان السر الرئيسي وراء تحقيقنا للانتصار نظير دعمه ومساندته الكبيرة لنا”.

ومن جانبه، أكد لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري، صاحب الهدف الأول، أن ظروف المباراة كانت صعبة، وقال: “ظروف المباراه صعّبت علينا اللقاء، لكن استطعنا الحصول على الـ 3 نقاط، ونهدي الفوز لجماهير الفريق في عمان”.

وكان الأهلي قد أحرز هدف الافتتاح عن طريق عبد الفتاح عسيري، وتعادل للإيرانيين مهدي رجب -قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ- من ركلة جزاء، وتم طرد مدافع الأهلي معتز هوساوي، وفي الشوط الثاني، صمد الأهلي أمام النقص العددي، واستطاع إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 عن طريق النجم السوري عمر السومة.