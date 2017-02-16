السويدي إيكبيرغ يقرر عدم تأجيل مباراة الهلال والخليج

المواطن ـ محمد سلام



قرر الحكم السويدي إيكبيرغ عدم تأجيل مباراة فريق الهلال أمام ضيفه الخليج في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، رغم هطول الأمطار على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الذي سيستضيف اللقاء.

وتنطلق المباراة في الساعة 20.25، وكانت قد ترددت تفيد بأن اللقاء قد يتم تأجيله إلى عصر الغد بسبب هطول الأمطار، وتأثر أرضية الملعب، بالإضافة لتوقعات الأرصاد الجوية بهطول أكثر في الساعة الثامنة.

وكانت مصادر صحيفة “المواطن” قد أوضحت قبل قليل أنه لم يصدر أي قرار بتأجيل للقاء، وأن اتخاذ القرار سيتم عن طريق حكم اللقاء السويدي “أندرياس إيكبيرغ”، بعد معاينة أرضية الملعب والأجواء.

ورأى حكم مباراة الهلال والخليج أن الأجواء مناسبة جدا لكرة القدم، وأن والأمطار لا تشكل 1% من تلك التي تستدعي لإيقاف مباراة جارية أو إلغاء مباراة ستقام.