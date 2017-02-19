المواطن _الطائف

اعتمد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، قرارًا بتكليف الأخصائي طارق حمد السيالي مديراً لمستشفى النساء والولادة بالطائف ؛ لمدة عام اعتباراً من صدور القرار، وذلك بناءً على ما رفعه مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح المؤنس.

وقدم “السيالي” شكره لمدير صحة منطقة مكة المكرمة وصحة الطائف على الثقة بتكليفه بإدارة مستشفى النساء والولادة؛ واعداً ببذل مزيد من الجهد للرقي بالخدمات الصحية بالمستسفى وفق رؤية وزارة الصحة.

يذكر أن “السيالي” من القيادات الشابة التي حققت نجاحات متوالية في المجال الفني والإداري ؛ كان آخرها توليه منصب مساعد مدير مجمع الملك فيصل للتشغيل والصيانة، كذلك مدير الطب المنزلي.