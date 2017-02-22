الشؤون الإسلامية بعسير لـ”المواطن“: جامع عيناء مغلق منذ 8 أشهر بسبب الميزانية

المواطن – حسان الصالحي- عسير

أكّد المتحدث باسم الشؤون الإسلامية بعسير، عبدالله الحكمي، في رده على ”المواطن“ بخصوص جامع ”عيناء“ الواقع في مركز السعيدة بمحايل، والذي تم إغلاقه منذ 8 أشهر من قِبل إدارة المساجد؛ بسبب خطورة السقف على المصلين، بأن الجامع رُفعت معاملته للوزارة بهدمه وإعادة بنائه نظرًا لخطورة سقفه بعد أن وقفت عليه لجنة مختصة من إدارة المساجد بمحايل والدفاع المدني ورفع تقرير عن حالته، وتم إرفاقها كاملة بالمعاملة للوزارة لإدراجه في الميزانية، إلا أنه لم يتم اعتماده في ميزانية هذا العام وبمشيئة الله سيعتمد مع الميزانية المقبلة.

وأضاف”الحكمي“ أنه تقدم فاعل خير – في الوقت الحالي- لترميم الجامع حتى تتم الصلاة فيه، وتمت مخاطبته عن طريق المراقب للبدء في ترميمه حسب الشروط المطلوبة.

وأشار ”الحكمي“ بأنّ هناك مسجداً وجامعاً قريبين من جامع ”عيناء“ تم تحويل جماعة الجامع للصلاة فيهما.

من جهتهم، ناشد الأهالي وزارة الشؤون الإسلامية اعتماد الميزانية لجامعهم؛ وذلك لما يعانونه في صلاة الجمعة من شدة الزحام في الجامع الحالي الذي لا يستوعب المصلّين.