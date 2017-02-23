الشباب يفاوض أهلاويًّا للرد على صفقة العويس !

المواطن ـ محمد سلام



كشفت مصادر صحيفة “المواطن” أن إدارة نادي الشباب وضعت حارس مرمى النادي الأهلي، أحمد الرحيلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقيع الحارس الدولي محمد العويس مع الأهلي مستغلاً دخوله الفترة الحرة من عقده مع شيخ الأندية، ورحيل الحارس الدولي الآخر وليد عبدالله إلى نادي النصر.

وأشارت إلى أن الرحيلي تواجد في العاصمة الرياض قبل أيام، حيث عقد جلسة مع وكيل أعماله لدراسة العروض التي وصلت إليه في الآونة الأخيرة، وأوضحت أن ناديي الشباب والهلال يريدان الحصول على خدمات الحارس الأهلاوي.

جدير بالذكر أن الرحيلي اقترب من دخول الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع لإدارة ناديه، والذي قدم عرضاً للحارس من أجل التجديد، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

ويعلم الرحيلي صعوبة التواجد بشكل أساسي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجد الحارس الدولي ياسر المسيليم، وانضمام محمد العويس.