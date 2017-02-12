الشرب من زجاجات بلاستيكية يجعلك تنجبين أطفالًا بدناء

المواطن - وكالات

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء الحوامل اللاتي يشربن من زجاجات بلاستيكية سيجعلهن ذلك أكثر احتمالًا لإنجاب أطفال بدناء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكد علماء أن مركب البيسفينول (أ) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال قبل الولادة، موضحين أنه عندما يتعرّض الطفل للبيسفينول (أ)، فهو يصبح أقل حساسية تجاه الهرمون المسؤول عن التحكّم في الشهية.

ويعتبر البيسفينول مركبًا عضويًا يوجد في سلسلةٍ متنوعة من حاويات المنتجات الغذائية، ومن بينها زجاجات المياه المصنّعة من البلاستيك البولي.