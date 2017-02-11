الشرطة الأمريكية تقبض على مئات المهاجرين في 6 ولايات

المواطن – وكالات

شنت الشرطة الأمريكية حملة على المهاجرين في 6 ولايات وقامت بإلقاء القبض على مئات المهاجرين على الأقل بسبب عدم حيازتهم أوراق إقامة سارية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلاً عن سلطات الهجرة أن هذه أكبر حملة من نوعها منذ إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بتشديد التصدي للهجرة غير الشرعية في 26 يناير الماضي.

وأوضحت سلطات الهجرة أن الحملة نفذت في مدن أتلانتا وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجليس وولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وبحسب التقرير، فإن الحملة كانت موجهة رسمياً ضد جناة معروفين، إلا أنه تم القبض أيضاً على مهاجرين بدون سوابق جنائية.

وتشير التقديرات إلى أنه يعيش نحو 11 مليون شخص بدون أوراق إقامة سارية في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الأمن القومي الأمريكية أن الأمر يتعلق بإجراءات روتينية.