الشرطة المصرية تعتقل لاعباً من وسط الملعب لهذا السبب

المواطن – القاهرة

في مفاجأة أذهلت الجماهير الكروية المصرية، ألقت الشرطة العسكرية المصرية، القبض على لاعب نادي الإسماعيلي، إسلام عبد النعيم، مباشرة بعد خروجه من المباراة، التي جمعت فريقه مع ضيفه الأهلي الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على عبد النعيم، لأنه مطلوب للتجنيد، ولم يتقدم بأي من الأوراق الخاصة بالتأجيل أو تعديل أوضاعه، واستمر في لعبه بنادي الإسماعيلي.

ورفضت الشرطة إخلاء سبيل عبد النعيم بعد تدخل الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، ليتم ترحيله بزي المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإسماعيلي والأهلي التي تدخل في إطار الأسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، انتهت بالتعادل السلبي.