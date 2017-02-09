الشركات البريطانية تلهث وراء السوق السعودية في مجال الطاقة

المواطن – ترجمة

قالت السيدة إيما بينك الرئيس التنفيذي لمنظمة الطاقة المتجددة في بريطانيا إن الشركات الإنجليزية تسعى للحصول على استثمارات جديدة في السعودية في مجال الطاقة المتجددة.

وفي حديثها مع صحيفة الديلي تلجراف البريطانية أوضحت أن الشركات في بلادها حريصة على دخول السوق السعودي في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة بأقصى درجة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن مشاريع استثمارية في مجال تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار في يناير الماضي وسوف يتم اعلان المناقصة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتتجه السعودية نحو الطاقة المتجددة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتي تتزايد بنسبة 8% سنوياً.

واستكملت إيما تصريحاتها مؤكدة أن الشركات البريطانية لديها كفاءات واسعة من الخبرات والمواهب في هذا المجال وتسعى الآن بكل قوة للنظر في الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.