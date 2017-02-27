الشريم: لا يغرّنكم الباطل بكثرة سالكيه

المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

أكّد إمام الحرم المكي، الشيخ سعود الشريم، أنَّ النهج يوزن بالحق، لا بالكثرة.

وغرّد الحساب الرسمي للشيخ الشريم عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ناصحاً “لا يغرنك الباطل بكثرة سالكيه، ولا يوحشنك الحق بقِلَّتهِم، فإنما يوزن النّهج بالحق لا بالكثرة”.

واستشهد بقوله تعالى {قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث}.

وتداول المغرّدون، قول الشيخ الشريم، مذكرين بقول الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): “لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”، مبرزين أنها من القواعد الذهبية، التي تدفع الإنسان إلى إعمال العقل، وتدبر اختياراته، وتزكية نفسه.