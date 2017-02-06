الصحة: 13 ألف وحدة دم من 54 ألف متبرع في الرياض خلال عام

قالت وزارة الصحة إن إدارة المختبرات وبنوك الدم بالرياض قامت بتحضير 130044 وحدة دم لصالح مستشفيات المنطقة خلال العام 1437.

أوضحت أن وحدات الدم التي تم تحضيرها تضمنت خلايا الدم الحمراء المركزة والبلازما الطازجة والصفائح الدموية، وحدات الكرايو.

وبلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي 54464 متبرعاً عبر الحملات المتواصلة التي تنظمها الإدارة في الأماكن العامة وخلال الفعاليات التوعوية التي تقيمها في المراكز التجارية.

وأضافت أنه يوجد 38 مركزاً للتبرع بالدم داخل مستشفيات الرياض تستقبل المتبرعين على مدار العام.