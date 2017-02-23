الصرامي: أعيدوا التنافس بين الهلال والنصر إلى داخل الملعب

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، والأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عليهما مسؤولية كبيرة في إعادة التنافس بين قطبي الرياضة إلى داخل الملعب، معربًا عن تقديره واحترامه الكبير للرئيسين.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرّد الصرامي: “رسالة للأخ رئيس النصر.. رسالة للأخ رئيس الهلال.. بعد التحية والتقدير.. عليكم مسؤولية كبري ومباشرة لإعادة المنافسة بين العملاقين لداخل الملعب”.

وجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت اشتعال حرب التعاقدات بين الفريقين بعد قيام الهلال بالحصول على توقيع لاعب النصر عوض خميس الذي عاد بعدها بأيام ليقرّر تجديد تعاقده مع العالمي، ويُنتظر -خلال الفترة المقبلة- تصعيد القضية من جانب الإدارة الهلالية، وقد تطول عوض خميس عقوبة الإيقاف بسبب توقيعه لعقدين في وقتٍ واحد.