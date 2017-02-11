الصرامي: هذا النصراوي كان بطل الإضافة الفنية الهائلة!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن اللاعب أحمد الفريدي قدم مستوى مميزًا بعد نزوله في مباراة فريقه النصر أمام الوحدة، بالإضافة إلى المهاجم حسن الراهب، معتبرًا أن نجم اللقاء كان المحترف الباراغوياني فيكتور أيالا الذي نفّذ كرات ثابتة خطيرة للغاية.

وكان الفريدي قد أحرز هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 89 من عمر اللقاء أمام الوحدة، في الجولة الـ 18 من دوري جميل، بعد أن تقدم الوحدة عن طريق مختار فلاتة، وتعادل للنصر مدافعه عبد الله مادو.

وقال الصرامي عن اللقاء: “الفريدي شارك، فأبدع وسجّل.. الراهب دعم الهجوم بتحركاته! لكن الإضافة الفنية الهائلة كان بطلها فكتور أيالا الذي نفّذ كرات ثابتة خطرة جدًا”.