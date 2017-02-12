الصمعاني: المحاكم التجارية والعمالية تعززان قطاع الأعمال والاستثمار

المواطن – الرياض

استقبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه بديوان الوزارة، السفير الصيني لدى المملكة السيد لي هوا شين.

ونوه وزير العدل خلال استقباله سفير دولة الصين بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، حيث جرى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بينهما مؤكداً على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، على توطيد العلاقات المميزة مع الصين في مختلف المجالات.

وتطرق وزير العدل إلى أنواع المحاكم في المملكة واختصاصاتها لا سيما القضاء التجاري والعمالي، مؤكداً أثرهما في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار والاقتصاد في المملكة.

وقال الصمعاني: إن وزارة العدل تسعى من خلال تبادل اللقاءات والتباحث مع العديد من الدول إلى مد جسور التعاون الدولي مع المؤسسات العدلية واستطلاع أفضل الممارسات الدولية في المجال الإجرائي والإداري والتقني، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، وكذلك التعريف بقضاء المملكة المرتكز على كتاب الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

من جانبه أبدى السفير الصيني لدى المملكة اهتماماً بالغاً باستمرار اللقاءات؛ لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في دعم أوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً في الجوانب العدلية.