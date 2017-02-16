الصندوق الخيري يبحث بناء التكامل وتوحيد الجهود مع المئوية

المواطن - الرياض

زار وفد من الصندوق الخيري الاجتماعي يوم أمس الأول صندوق المئوية، وضم الوفد مدير عام الصندوق عبدالمحسن الحماد العشري، ومستشار المدير العام الدكتور حماد الحمادي، ومدير قطاع المعرفة محمد البنيان، ومدير قطاع الشراكات المكلف محمد الغامدي، ورئيس العلاقات العامة والإعلام فهيد الدوسري، وكان في استقبالهم مدير عام صندوق المئوية سلطان بن هدبا و مساعد مدير عام صندوق المئوية راشد بن سعدون و مدير ادارة مراقبة الأداء سلطان الشويب و مدير العلاقات العامة والاعلام عادي الدوسري وذلك بهدف بناء التكامل وتوحيد الجهود بين القطاعات الخيرية.

وافتتح العشري الحديث بشكر إدارة صندوق المئوية على جهودهم المبذولة، ومشاركتهم الفاعلة لبناء التكامل وتنسيق الجهود ثم استعرض مساعد مدير عام الصندوق المئوية رؤية ورسالة وأهداف صندوق المئوية وسبل الالتقاء. من جانبه استعرض مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عبدالمحسن العشري استراتيجية الصندوق وتحول رؤيته إلى منصة للابتكار والتمكين للبرامج التنموية للفئات الضمانية .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والخطوات التي ينتظر أن يتخذها الجانبان ، حيث سيجري التنسيق بين الطرفين لترشيح لجان تضم منسوبين من الصندوق الخيري الاجتماعي وصندوق المئوية وإقامة ورشة عمل في هذا الجانب، على أن يعقب ذلك اجتماع الأسبوع القادم بين مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الأستاذ عبدالمحسن الحماد العشري ونظيره مدير عام صندوق المئوية لمناقشة الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوع المنصرم، والبرامج الوطنية التي سيتم تنفيذها بين الجانبين والتي تصب في خدمة أبناء أسر الضمان الاجتماعي لتمكينهم وتطويرهم.

ومن جانبه أشاد مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الأستاذ عبدالمحسن الحماد العشري بهذه الزيارة ونتائجها، مؤكداً بأن هذه الزيارة تتوافق مع رؤية 2030 التي تنص على التكامل بين الجهات التنموية، مشدداً على أن الصندوق بدأ استراتيجيته بخلق فرص للتكامل وتضافر الجهود مع الجهات التنموية، مبيناً أن صندوق المئوية يعد من الجهات الهامة التي يسعى الصندوق الخيري إلى تضافر الجهود معهم لخدمة المجتمع وخاصة أبناء الأسر الضمانية.

وكشف العشري أن هذه الزيارة سيعقبها اجتماعات وورش عمل تبدأ من الأسبوع القادم لفرق عمل ولجان تشكل من الصندوق الخيري الاجتماعي وصندوق المئوية لبحث البرامج التنموية التي سيتم تنفيذها لخدمة المجتمع وأبناء أسر الضمان الاجتماعي لتمكينهم.

وقدم العشري شكره لمدير عام صندوق المئوية على مبادرته بوضع الأكاديمية ومركز التدريب والقاعات التي يضمها صندوق المئوية لدعم توجهات الصندوق الخيري الاجتماعي لاستخدامها متى ما رغب الصندوق في ذلك وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية تثقيفية وتوعوية فيها.