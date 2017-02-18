الصين وكوريا الشمالية.. عقاب على الطريقة الآسيوية

المواطن - وكالات

أعلنت الصين تعليق جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية خلال العام 2017، وذلك ردًا على تجربةٍ صاروخية جديدة لبيونج يانج، ودعوة واشنطن بكين إلى بذل جهود إضافية للحد من اندفاع كوريا الشمالية.

وأكدت الخارجية الصينية اليوم، السبت، أن الصين “ستعلق مؤقتًا جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الجاري”.

ونفذت بيونج يانج -قبل أيام- تجربة جديدة نفذتها لصاروخ (بوكغوكسونغ 2) البالستي الذي اجتاز، الأحد، نحو 500 كيلومتر قبل السقوط في بحر اليابان، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة في آسيا والولايات المتحدة.