الضباب يعيق عودة ريال مدريد بعد مباراة فياريال

المواطن – الرياض

منع الضباب الكثيف الذي غطى مقاطعة كاستيون بعثة ريال مدريد من العودة إلى مدريد بعد المباراة التي جمعته أمس مع فياريال ضمن بطولة الليجا الإسبانية.

واقتنص ريال مدريد فوزاً ثميناً في مباراة الأمس بعد أن قلبت أهداف بيل وكريستيانو رونالدو وموراتا تأخر ريال مدريد 2-0 ومنحته الفوز على فياريال في أقل من نصف ساعة.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة مثيرة حيث سجل أصحاب الأرض هدفين وظل متقدما لأكثر من 56 دقيقة حتى قلب ريال مدريد النتيجة ليخرج بالنقاط الثلاث.

ويستعد ريال مدريد إلى لقاء لاس بالماس في مطلع مارس المقبل ضمن بطولة الليجا التي يسعى ريال مدريد إلى اقتناصها.