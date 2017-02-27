الطريفي يبحث مشاركة ضيف الشرف ماليزيا بمعرض الرياض للكتاب

المواطن – واس

التقى وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اليوم، وزير التعليم الماليزي، الدكتور محضر بن خالد، في مقر وزارة التعليم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى ماليزيا.

وتم خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافي، وفي مقدمة الموضوعات التي نوقشت مشاركة مملكة ماليزيا كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي سينطلق في السابع من شهر مارس المقبل.

وأكد معالي الدكتور الطريفي، خلال لقائه بالوزير الماليزي، أهمية التعاون والمشاركات الثقافية بين المملكة وماليزيا، وبحثا أوجه التعاون في مجال التبادل الثقافي ما بين الجانبين، ليشمل المشاركة في النشاطات والفعاليات الثقافية المقامة في البلدين الشقيقين.