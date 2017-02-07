الطريفي يطلع على خطط هيئة الإذاعة والتليفزيون المستقبلية

المواطن - واس

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون اليوم، الثلاثاء، اجتماعه الثاني عشر برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في مكتبه بالرياض.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه الوزير الطريفي بالدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الثقافة والإعلام والهيئات المرتبطة بها من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للقيام بمهامها ومسؤولياتها في إبراز دور المملكة العربية السعودية عربيًا، وإسلاميًا، ودوليًا، وعلى الصعيد المحلي، ومواكبة ما تعيشه من نموٍ وتقدم مضطرد في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وثمّن عاليًا الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الوزارة والهيئات المرتبطة بها من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما يقدمانه لها من دعمٍ وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020.

ورحّب بأعضاء مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون، متمنيًا أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم للهيئة وتطورها.

وقد اطّلع المجلس -خلال الاجتماع- على أهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، والخطط القادمة للهيئة على الصعيد البرامجي، كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عددًا من القرارات.