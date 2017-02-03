الطقس في الرياض غائم جزئياً ودرجة الحرارة تحت الصفر

المواطن – الرياض

يتأثر الطقس في الرياض، الليلة، بالحالة الجوية التي تعيشها المملكة ومناطق أخرى في المنطقة حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

وبحسب موقع الطقس العالمي “اكيو ويذر” ستكون السماء غائمة جزئياً الليلة فيما ستصل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 2 تحت الصفر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة.

من جهة أخرى توقع مركز طقس العرب أن تنخفض درجة الحرارة في الرياض غداً إلى درجة واحدة مئوية.