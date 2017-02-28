الطقس في تبوك غير مستقر.. والذروة هذا اليوم

المواطن - تبوك

يشهد الطقس في تبوك حالة من عدم الاستقرار، حيث تكوّنت مساء اليوم، الثلاثاء، السحب الرعدية الرأسية المحمّلة بالأمطار المتوسطة إلى غزيرة.

وحذّر الدفاع المدني -في وقتٍ سابق- من حالة الطقس غير المستقرة، حيث تكون السماء غائمة بوجهٍ عام، وتتهيّأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخّات المطر، كما تشتد نسبيًا وتصبح رعدية مع ساعات الليل، لتصل إلى ذروتها نهار الأربعاء.

وبحسب الأرصاد، أوضحت أنه بخصوص الطقس في تبوك، فستكون الأمطار الرعدية غزيرة على المنطقة، خاصةً الأجزاء الغربية منها، بالإضافة إلى أجزاء من الجوف ومناطق الحدود الشمالية: “القريات، وعرعر، وسكاكا”، كما تمتد جنوبًا بحدةٍ أقل نحو حائل والقصيم.