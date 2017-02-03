الطقس في جدة مشمس بالرغم من موجة البرد

المواطن – جدة

بالرغم من موجة البرد التي تتعرض لها العديد من مدن المملكة، كان الطقس في جدة معتدلًا، وسجّلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس في جدة مشمس -خلال الأيام المقبلة- مع ارتفاعٍ تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من غد، السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة الصغرى 19 درجة غدًا، السبت، فيما ستصل إلى 20 درجة يوم الأحد، لتستقر عند 21 درجة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط، وشرق، وجنوب، وغرب المملكة، مع سماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة.