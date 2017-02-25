الطيران المدني يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة

المواطن – الرياض

برئاسة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعه العشرين مؤخراً في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، والذي ناقش خلاله عدداً من القضايا التي تهم الهيئة وقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تمت الموافقة على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وقدم المجلس أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث اطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقر القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م.

واطلع المجلس في اجتماعه العشرين على تقرير عن الخطة الاستراتيجية، وعرض عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1439/1438هـ، إضافة إلى تقرير عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.

يذكر أن الاجتماع حضره كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وهم صالح بن سعد المهنا وكيل وزارة المالية لشؤون المالية والحسابات، والمهندس هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع مستشار تخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط وماجد بن عبدالله البواردي مستشار وزير التجارة والاستثمار والمهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع عضو مجلس الإدارة والمهندس عبدالله بن محمد الزامل عضو مجلس الإدارة.