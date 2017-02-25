“الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”

المواطن - واس

رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد، وولي ولي العهد بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ 20 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، سليمان بن عبد الله الحمدان، في مقر الهيئة الرئيسي، بمدينة الرياض.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”، بالإضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تهم الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المدني في المملكة.

واطّلع المجلس على تقريرٍ عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقر القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م.

واطّلع المجلس على تقريرٍ عن الخطة الاستراتيجية، وعرضٍ عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1438 / 1439 هـ، بالإضافة إلى تقريرٍ عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.